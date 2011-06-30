Endonezya'dan S. Arabistan'a hizmetçi göçünün perde arkası

T24- Endonezya, en çok göç veren ülkelerden biri. Sadece Suudi Arabistan'da hizmetçilik yapan Endonezyalı kadınların sayısı bir milyonu aşıyor. Buna ilaveten Malezya ve Hong Kong'da da yüzbinlerce Endonezyalı hizmetçi var.

Bu ay başında Endonezyalı bir hizmetçinin Suudi Arabistan'da başı kesilerek idam edilmesi, halen çok sayıda Endonezyalı kadının Suudi Arabistan'da ev işlerinde çalışmak için başvuruda bulunmasını engellemiyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, her yıl Endonezya'ya 7 milyar dolara yakın para yollayan bu göçmen nüfus, Endonezya'nın ekonomisinde kilit öneme sahip.

Ruyati Binti Sapubi de çalışmak için Suudi Arabistan'a giden kadınlardan biriydi. Fakat işverenini öldürmekten tutuklanıp, çıkarıldığı mahkemede idama mahkum edildi. Suudi yetkililerin Endonezya hükümetini, idamdan sonra bilgilendirdiği söyleniyor.

Ruyati'nin kızı Een Nuraini, ''Annemin kimseyi sebepsiz yere öldüreceğine inanamıyorum. Ona çok kötü davranmış olmalılar. Ya da baskı altında ifadesini aldılar. Savunmasını yapacak kimsesi yoktu.'' diyor.



Yurtdışında hizmetçiliğe giden Endonezyalı kadınların büyük çoğunluğu çok az okula gitmiş ya da hiç eğitim almamış kadınlar.

100 saat kurs

Cakarta hükümeti, yurtdışında çalışmaya gitmeden önce her kadının en az 100 saatlik bir kurstan geçtiğini ve karşılaşabilecekleri olası zorluklara karşı hazırlandıklarını belirtiyor.

Bu tip göçmen eğitim merkezlerinde, her yaştan kadın dertlerini anlatacak kadar basit bir Arapça, yemek ve temizlik dersleri almanın yanısıra, çamaşır makinesi ya da elektrikli süpürge gibi birçoğunun hayatlarında daha önce hiç karşılaşmadığı ev eşyalarını kullanmaını öğreniyorlar.

Kursa giden kadınlardan biri olan 24 yaşındaki Muslina, BBC'nin sorularını yanıtlarken, ''Kötü deneyimleri olanları biliyorum, ama umarım benim işverenim iyi çıkar. Gitmeye kararlıyım.'' diyor.

Dört yaşındaki oğlunu Endonezya'da yakınlarına bırakan Muslina, biriktireceği para ile çocuğuna iyi bir gelecek bırakmak istediğini ve riskleri göze aldığını söylüyor .

Suudi Arabistan'a giden hizmetçilerin nelerle karşılabileceği konusunda 38 yaşındaki Yahya Nah Lailah gayet bilgili. Son on yıl içerisinde üç kez Suudi Arabistan'a gitmiş.

''İki yıl boyunca tek bir tatil almadan dört çocuğa bakmak, yemek pişirmek ve temizlik yapmak zorundaydım.'' diyor. ''Bazı günler saat altıda başlayıp gece yarısına kadar çalışmak zorundaydım. Ama ne yapabilirim, paraya ihtiyacım vardı.""



Göçmen hizmetçiler Endonezya'ya yılda 7 milyar dolar para yolluyor

Aşırı yüklü bir çalışma programı, 23 yaşındaki Sumiati Binti Salan Mustapa'nın başına gelenlerin yanında hafif kalıyor.

Moratoryum

Geçen yıl vücudunda yanık izleri ve kırıklarla hastaneye kaldırılan bu kadın, çalıştığı evin hanımının kendisine kızgın bir ütü ve makasla saldırdığını söylüyor. İşveren kadın, üç yıl hapis cezası aldıktan kısa bir süre sonra, beraat etti.

Gözlemciler, Suudi Arabistan'da ve diğer Körfez ülkelerinde göçmen hizmetçilerin hukuki haklarının ya hiç korunmadığını ya da çok az yasal destek gördüklerini söylüyor.

Birçoklarının pasaportlarına işverenleri tarafından el konuluyor, geride bıraktıkları ülkedeki aileleri ve yakınlarıyla temasa geçmeleri engelleniyor.

Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang, yurtdışında çalışan vatandaşlarını korumak için daha çok gayret gösterme sözü verdi.

İki ülkenin yetkilileri, Endonezya vatandaşlarının hayat şartlarını iyileştirmek için ikili görüşmelerde bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Bambang, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek bir moratoryum ilan ederek, Suudi yetkililer Endonezyalı hizmetçilerin haklarını garanti altına alana dek göçmen işçi yollamayacaklarını açıkladı.

Fakat göçmen kuruluşları, alınacak önlemlerin hizmetçilerin hayatını ne kadar değiştireceğine şüpheyle yaklaşıyor.

Sokaklarda öfkeli protesto gösterileri düzenleyen Endonezyalılar, idam edilen Ruyati ve kötü muameleye maruz kalan çok sayıda hizmetçi kadın için gerçek bir adalet istediklerini söylüyorlar.