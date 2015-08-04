Endonezya'dan Kim Jong Un'a ödül

Endonezya’nın kendisini, “İnsanlık ve dünya barışına adamış bir kuruluş” olarak tanımlayan Sukarno Merkezi tarafından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a "Küresel Devlet Adamı Ödülü" verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong Un'la ilgili dünya basınanda yer alan haberleri "Batı'nın kara propagandası" olarak nitelendiren Sukarnoputri, "İnsan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamalar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Sukarnoputri barış ödülünün Kuzey Kore lideri Kim'e verilme nedenini de şu sözlerle savundu: "Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un genç yaşına rağmen, emperyalizmle savaşmış Kuzey Kore'nin büyük lideri Kim Il Sung'un ideallerini ileriye taşıyor. Kim Jong Un ödülü almaya hak kazanıyor çünkü yeni sömürgecilikle savaşıyor."

Endonezya'nın ilk devlet başkanı olan Ahmed Sukarno, 1950 yılında Kuzey Kore ile ilişki kuran ilk liderlerden biri oldu. Sukarno adına verilen barış ödülü 2001 yılında Kuzey Kore lideri Kim Il Sung'a verilmişti.

Söz konusu ödül geçmişti Hindistan lideri Mahatma Gandi ve Myanmar'ın insan hakları savunucusu muhalefet lideri Aung San Suu Kyi'ye verilmişti.