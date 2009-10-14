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Yaşam

Endonezya'daki depremde ölü sayısı bin 15'e çıktı

14 Ekim 2009 13:42

Endonezya'da 2 hafta önce meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 1115'e yükseldiği bildirildi.

Afet Yönetim Kurumu sözcüsü Priyadi Kardono, depremde kaybolan 300 kişiyi arama çalışmalarının sona erdiğini belirterek, kayıp kişilerin ölü ilan edildiğini söyledi.

Kardono, hükümetten ölenlerin ailelerine 250'şer dolar (375 TL) tazminat verilmesini talep ettiklerini, evsizlerin de bir ay boyunca günde 50 sent (75 kuruş) yardım alacaklarını ifade etti.

Endonezya'nın Batı Sumatra vilayetini vuran depremden sonra binlerce evsiz için büyük bir gıda ve barınma yardımı operasyonu başlatıldığı, yabancı hükümetlerden ve yardım kuruluşlarından on milyonlarca dolarlık yardımın felaket bölgesine aktığı belirtiliyor.

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