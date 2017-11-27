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Dünya

Endonezya'da yanardağ patladı; On binlerce kişi tahliye edildi

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi en üst seviyedeki alarm durumunun, en az bir ay kadar sürebileceğini duyurdu

27 Kasım 2017 23:41

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgedeki on binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, dağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle büyük patlama ihtimaline karşın en üst düzeyde alarm verildiği belirtildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı 22 köyün tehlike bölgesinde yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ana kadar 40 bin kişinin kaydedildi.

Ajans, bölge halkına tahliye talimatlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.

Bölge halkına sakin ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Bali Valisi Made Mangku Pastika, tehlike bölgesinde yaşayanlara daha önce belirlenen güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulundu.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ise verilen en üst seviyedeki alarm durumunun, şu anda yanardağda yaşanan hareketlilik dikkate alındığında en az bir ay kadar sürebileceğini duyurdu.

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