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Dünya

Endonezya’da yanardağ nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Bali Adası’na tatile giden turistler iptal edilen seferler nedeniyle evlerine dönemedi

10 Temmuz 2015 17:07

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Raung yanardağının faaliyete geçmesi nedeniyle beş havaalanı kapatıldı, 250 sefer iptal edildi.  Endonezyalı yetkililer, yanardağ çevresinde yaşayan binlerce kişinin güvenli yerlere götürüldüğünü açıkladı.

Geçen ay faaliyete geçen 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağdan püsküren küllerin artmasıyla çevrede alarm seviyesi artırıldı.

Yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkan kül tabakası nedeniyle ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki havaalanı da içinde olmak üzere beş havaalanı kapatıldı. Havaalanları kapatıldığı için yaklaşık 250 uçak seferi iptal edildi.

Uçak seferlerinin iptal edilmesinin en çok turizm bölgesi Bali Adası'nı etkilediği belirtiliyor. Adaya tatile gelen binlerce turistin iptal edilen uçak seferleri nedeniyle ülkelerine dönemediği ifade edildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 120'den fazla aktif volkan bulunuyor.

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