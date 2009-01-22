Endonezya’da siyam ikizleri dünyaya geldi

Endonezya’da birbirlerine göğüs ve midelerinden yapışık erkek ikizler dünyaya geldi.



Sumatra adasının kuzeyindeki Medan’daki Adem Malik Hastanesi doktoru Azvan Lubis, Asni I ve Asni II adları verilen ikiz kardeşlerin geçen hafta dünyaya geldiğini belirtti.



Lubis, doktorların yapışık ikizleri ayırmak için ameliyat planladıklarını ancak bunun için ikizlerin sağlık durumlarının istikrarlı bir düzeye gelmesinin beklendiğini kaydetti.



Siyam ikizlerinin şimdi 4,5 kilogram olduklarını ve ameliyat edilebilmeleri için 10 kilo olmaları gerektiğini de belirten Lubis, bunun da 6 ay kadar beklemek anlamına geldiğini açıkladı.



Doktor Lubis’in ekibi 2005’te bir başka siyam ikizini ayırmayı başarmıştı.



(AA)

