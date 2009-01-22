T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Endonezya’da siyam ikizleri dünyaya geldi

Endonezya’da birbirlerine göğüs ve midelerinden yapışık erkek ikizler dünyaya geldi.

22 Ocak 2009 02:00

Endonezya’da birbirlerine göğüs ve midelerinden yapışık erkek ikizler dünyaya geldi.

Sumatra adasının kuzeyindeki Medan’daki Adem Malik Hastanesi doktoru Azvan Lubis, Asni I ve Asni II adları verilen ikiz kardeşlerin geçen hafta dünyaya geldiğini belirtti.

Lubis, doktorların yapışık ikizleri ayırmak için ameliyat planladıklarını ancak bunun için ikizlerin sağlık durumlarının istikrarlı bir düzeye gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Siyam ikizlerinin şimdi 4,5 kilogram olduklarını ve ameliyat edilebilmeleri için 10 kilo olmaları gerektiğini de belirten Lubis, bunun da 6 ay kadar beklemek anlamına geldiğini açıkladı.

Doktor Lubis’in ekibi 2005’te bir başka siyam ikizini ayırmayı başarmıştı.

(AA)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24