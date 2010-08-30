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Dünya

ENDONEZYA'DA SİNABUNG YANARDAĞI YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ SAKU NALU (A.A)

30 Ağustos 2010 13:28

-ENDONEZYA'DA SİNABUNG YANARDAĞI YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ SAKU NALU (A.A) - 30.08.2010 - Endonezya'da 400 yıl aradan sonra ilk kez dün hareketlenen Sinabung yanardağının, bugün yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.  Yetkililer, Sumatra Adası'nın kuzeyinde bulunan Sinabung yanardağının, 2 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü, halkın bölgeyi tahliye ettiğini açıkladı.  Yanardağın çevresinde kısa mesafe uçuşların ertelendiği belirtildi. Endonezya Volkanoloji Merkezi Başkanı, yanardağda bugün görülen faaliyetin, dünkünden daha güçlü olduğunu söyledi.

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