Endonezya'da sekiz mahkum kurşuna dizildi

Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan sekiz mahkum kurşuna dizilerek idam edildi. İnfazlar, bu sabaha karşı Nusakambangan adasındaki Besi hapishanesinde gerçekleştirildi.

Bu kişilerle birlikte idam edileceği açıklanan Filipinli bir kadının infazı ise son anda ertelendi.

İdam edilenler arasında Andrew Chan ve Myuran Sukumaran adlı iki Avustralya vatandaşı da bulunuyor. Avustralya, infazlara tepki olarak Cakarta büyükelçisini geri çekti.

Avustralya Başkanı Tony Abbott, iki vatandaşlarının infazını "gereksiz ve zalimce" diye niteledi.

Avustralya'nın egemenliğine saygı gösterdiklerini ve infazları kınadığını belirten Abbott, "hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaklarını" söyledi.

İdam edilen diğer kişilerin dördü Nijerya, biri Brezilya, biri de Endonezya vatandaşı.

Mary Jane Fiesta Veloso adlı Filipinli kadın mahkumun cezası ise Filipinler Cumhurbaşkanı'nın ricası üzerine ertelendi.

Veloso'yu eroni Endonezya'ya götürmesi için kandırdığı öne sürülen bir kişinin Filipinler polisine teslim olduğu belirtiliyor.

Endonezya Başsavcılığı sözcüsü, Veloso'ya Filipinler'de görülecek davada tanıklık yapma izmi verileceğini söyledi.

Annesi Veloso'nun son anda kurtulmasını mucize olarak niteledi.

Celia Veloso, "Çok mutluyuz İnanamıyorum. Kızımın yaşayacak olmasına inanamıyorum" dedi.