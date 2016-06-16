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Dünya

Endonezya'da onlarca balina karaya vurdu

Nasıl karaya vurduğu tespit edilemeyen pilot balinaların, daha serin su bulmak amacıyla ya da ani bir gelgit etkisiyle karaya vurmuş olabilecekleri tahmin ediliyor

16 Haziran 2016 16:49

32 balinanın kıyıya vurduğu Endonezya'da, yerli halkın ve askerin yürüttüğü ortak çalışmayla birçok balinanın hayatı kurtarıldı.

Hürriyet'in The Jakarta Post’u kaynak gösterdiği haberine göre; Endonezya’nın Probolinggo kentindeki Pesisir Kumsalı’nda, ölü olarak bulunan sekiz 'pilot' cinsi balina karaya çekilerek yerel halkın geleneklerine uygun bir şekilde toprağa gömüldü. Kurtarılan 24 balina ise denize bırakıldı.

Nasıl karaya vurduğu tespit edilemeyen pilot balinaların, daha serin su bulmak amacıyla ya da ani bir gelgit etkisiyle karaya vurmuş olabilecekleri tahmin ediliyor. Balinalardan bir tanesinin yüzündeki derin çiziklerin nedeni ise anlaşılamadı. 

Kısa yüzgeçli pilot balinalar, genellikle ılık ve derin sularda yaşıyor. Balinalar, bazen denizin iç kısımlarına doğru gelerek yolunu kaybedip, karaya vurabiliyor. 

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