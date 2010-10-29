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Dünya

ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 430'A ÇIKTI MENTAVAİ ADALARI (A.A)

29 Ekim 2010 10:21

-ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 430'A ÇIKTI MENTAVAİ ADALARI (A.A) - 29.10.2010 - Endonezya'da şiddetli depremin yol açtığı tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 430'a yükseldi. Endonezya'nın batısında Sumatra Adası ve Mentavai Adaları'nı üç gün önce vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami felaketinden sonra kayıp yüzlerce kişiyi bulma ümidinin kaybedilmekte olduğunu belirten yetkililer, bazı cesetlerin denize sürüklenmiş olabileceğini bildirdi. Merapi yanardağının da faaliyete geçmesiyle büyüyen afette köylüler, tsunaminin köylerini nasıl yuttuğunu anlattı. Endonezya'da 26 Aralık 2004 günü meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve yol açtığı dev tsunami, 230 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. 

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