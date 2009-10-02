Endonezya'da ölü sayısı 1100'e yükseldi

Türk Kızılay'ı ekip gönderdi

Yardım Çağrısı

Samoa'da ölü sayısı 149'a yükseldi

Kamyonlar dolusu ceset



6.3 büyüklüğünde artçı şok

Çok sayıda yaralı olduğunu da söyleyen Holmes, depremde yıkılan binaların enkazları altında çok sayıda kişinin olabileceğinden endişe ediliğini de sözlerine ekledi. Endonezya'da 7.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, son olarak 770 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan kriz masasının başkanı Rusntam Pakaya da 'Binlerce kişinin bu deprem de hayatını kaybettiğinden endişe ediyoruz' dedi.Pakaya, bölgeye 2 uzman doktor ve hemşire , 8 ton bebek maması, 8 ton ilaç ile çadırlar gönderildiğini söyledi. Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, liman kenti olan Padang'a giden yolların deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belriterek, hükümet yetkililerinin yardımların felaketzedelere en kısa sürede uçak veya gemilerle ulaştırılabilmesi için ellerinden geleni yapmaya çağırdı.Padang'ın sakinlerinin ise artçı deprem korkusuyla kenti terk etme hazırlığında oldukları kaydedildi. Hint okyanusu kıyısındaki Padang'ın nüfusu 1 milyona yakın.Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Endonezya'daki deprem nedeniyle bölgeye ihtiyaç tespit ekibi gönderildiğini, iki uzmanın bölgeye doğru yola çıktığını bildirdi.Endonezya'da 2004 yılında yaşanan tsunami sonrasında Banda Aceh'te türk Kızılayı tarafından kurulan toplum merkezinde görev yapmakta olan yerel uzmanlardan kurulu bir ekibin acil olarak deprem bölgesine gönderildiğini ifade eden Küçükali, ekibin bölde ihtiyaç tespiti yapacağını ve insani yardım çalışmalarına destek vereceğini belirtti.Endonezya, Sumatra Adası'nda önceki gün meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremin ardından, uluslararası yardım çağrısında bulundu.Endonezya Sağlık Bakanı Siti Fadıllah Supari, depremin merkez üssü padang kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada kurtarma operasyonları için uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.Supari, çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu, bu kişilerin yerlerinin tespit edilmesi ve enkaz altından çıkarılmasında zorluklarla karşılaştıklarını söyledi.Endonezya Sağlık Bakanı, yaralıların tedavisi için yeterli ilaçlarının bulunmadığını da ifade etti.Büyük Okyanus'un güneyindeki Samoa Takımadaları'nda ve Tonga'da salı günü (29.09.09) yerel saatle 17.48'de meydana gelen 8.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin yol açtığı ve yaklaşık 15 meter yüksekliğinde olan tsunamide ölenlerin sayısının ise 149'a yükseldiği açıklandı.Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesindeki öü sayısının 110 olduğunu söyledi.8.3 şiddetindeki depremde Amerikan Samoası'nda ölü sayısının 30, Tongo'da da 9 olduğu belirtiliyor.Görgü tanıkları da kamyonlar dolusu ceset gördüklerini ve ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu belirtti.Aynı kaynaklar, ceset dolu kamyonları ilk gördüklerinde şoke olduklarını ama 3 saat sonra bu kamyonları görmeye alıştıklarını kaydetti.Samoa polis yetkilileri, kayıpları bulma çalışmalarının 3 hafta sürebileceğini, ölü sayısının da artabileceğini söyledi.Dün (01.10.09) yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün de (02.10.09) Tonga ve Samoa adaları açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir artçı şok yaşandı.Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin merkez üssünü Neifau Adası'nın 242 km ve Amerikan Samoa'sının başkenti Pago Pago'nun 377 km açığında olduğunu duyurdu.Depremindenizin 10 km dibinde meydana geldiği belirtilirken, tsunami uyarsında bulunulmadı.