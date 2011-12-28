-Endonezya'da lavlar 4 kişiyi öldürdü TERNATE (A.A) - 28.12.2011 - Endonezya'da, faaliyete geçen Gamalama yanardağının püskürtüğü lav nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ülkenin doğusundaki Gamalama yanardağının püskürtüğü lav akımının çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve 4 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve binden fazla kişinin evlerini terk etmesine neden olduğunu söyledi. Yetkili, yanardağın püskürtüğü lav ve kayalar nedeniyle yaralananların tedavi altına alındığını belirtti. Molucca dağında yerleşen ve en son 2003 yılında patlayan 1715 metre yüksekliğindeki Gamalama yanardağı, bu ay başında çok güçlü olmayan bir patlayışla faaliyete geçmişti. Endonezya'da 128'i aktif yaklaşık 500 yanardağ bulunuyor.