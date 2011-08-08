-ENDONEZYA'DA KARANGETANG YANARDAĞI PATLADI MANADO (A.A) - 08.08.2011 - Endonezya'nın orta kesiminde Karangetang Yanardağı'nın patladığı, bir kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, Sulavesi ada zincirinin parçası olan Siau'da bulunan Karangetang Yanardağı'nın geçen hafta sonu gaz ve lav püskürtmeye başladığını, bu sabah dağın eteklerinden süzülen sıcak külün bir köylünün ağır biçimde yanmasına neden olduğunu belirtti. Kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü, Karangetang Yanardağı'nın eteklerinde yaşayan yaklaşık 600 kişinin bölgeden tahliye edildiği kaydedildi.