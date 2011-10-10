T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da grevdeki maden işçilerine ateş açıldı TİMİKA (A.A)

10 Ekim 2011 10:45

-Endonezya'da grevdeki maden işçilerine ateş açıldı TİMİKA (A.A) - 10.10.2011 - Endonezya'da bir sendika lideri, güvenlik güçlerinin Freeport-McMoran maden ve bakır arama şirketinde görevli grevdeki işçilere ateş açtığını, 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de ağır yaralandığını söyledi. Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada konu hakkında yorum yapmak için erken olduğunu, Freeport şirketi yetkililerinden resmi açıklama beklediklerini ifade etti. Endonezya'nın Papau şehrindeki Grasberg madeninde çalışan işçiler ücretlerinin yükseltilmesi isteğiyle 15 Eylülden beri grevdeydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24