-Endonezya'da grevdeki maden işçilerine ateş açıldı TİMİKA (A.A) - 10.10.2011 - Endonezya'da bir sendika lideri, güvenlik güçlerinin Freeport-McMoran maden ve bakır arama şirketinde görevli grevdeki işçilere ateş açtığını, 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de ağır yaralandığını söyledi. Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada konu hakkında yorum yapmak için erken olduğunu, Freeport şirketi yetkililerinden resmi açıklama beklediklerini ifade etti. Endonezya'nın Papau şehrindeki Grasberg madeninde çalışan işçiler ücretlerinin yükseltilmesi isteğiyle 15 Eylülden beri grevdeydi.