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Dünya

ENDONEZYA'DA FERİBOT BATTI: 10 ÖLÜ CAKARTA (A.A)

09 Ağustos 2010 12:48

-ENDONEZYA'DA FERİBOT BATTI: 10 ÖLÜ CAKARTA (A.A) - 09.08.2010 - Endonezya'da bir feribotun batması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Polis yetkilileri, Endonezya'nın doğusunda iki ada arasında yolculuk eden feribotun, bu sabah şiddetli dalgalarla boğuştuktan sonra battığını söyledi. Yetkililer, feribotta bulunan 50 kişiden 10'unun öldüğünü, 30'unun kayıp olduğunu ve kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Deniz kazalarının sık görüldüğü Endonezya'da, Ocak 2009'da da bir feribotun batmasıyla 300 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, feribotların eski, bazen kapasitesinin üstünde yüklü ve kurtarma imkanların yetersiz olduğunu ifade ediyor.

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