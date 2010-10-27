Endonezya'da felaket üstüne felaket: 311 ölü

T24 - Endonezyalı yetkililer Mentawai takım adalarını vuran tsunami ardından 311 kişinin cesedine ulaşıldığını söylüyorlar.



Tsunamiyi Sumatra'nın batısında iki gün önce meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tetiklemişti. Uzak Doğu-Okyanusya Kurtarma ekipleri, Mentawai adalarında 412 kişinin halen kayıp durumunda olduğunu söylüyor. Deprem ardından tsunami alarmı veren Endonezyalı yetkililer, daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurmuştu.



Fakat ücra Mentawai takım adalarını 3 metre büyüklüğünde bir dalganın vurduğu ortaya çıktı.



Viyetnam'a yaptığı geziyi yarıda kesen Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, kurtarma çalışmalarını yerinde incelemek üzere afet bölgesine gitti. Bölgede en az 10 köyün tsunami ile yerle bir olduğu bildiriliyor. Tsunami, karanın 600 metre içerilerine kadar deniz suyunu yürüttü. Tsunami alarmında meydana gelen hata, 2004 yılında Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde büyük çapta can kaybına yol açan büyük tsunamiden ne kadar ders çıkarıldığı sorularını gündeme taşıyor.





Yanardağ patlaması



Endonezya, bir yandan tsunami kurbanlarına yardım götürmeye çalışırken, diğer yandan yeniden patlayan Merapi Yanardağı ile mücadele ediyor. Java'nın orta kesimlerindeki Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Uzmanlar, bölgedeki kül seviyesinin biraz azaldığını, ancak yanardağın tekrar faaliyete geçebileceğini söylüyor. Bölgedeki binlerce kişi evlerini terk etti. Ancak, pekçok kişinin bölgeden ayrılmayı reddetmesi, kurtarma görevlilerinin ölü sayısının tırmanabileceği endişesini artırıyor.



Kurtarma görevlisi Christian Awuy, BBC'ye yaptığı açıklamada, ölü sayısının 50'yi bulabileceğini söyledi. Merapi, dünyanın en faal yanardağlarından biri. En son 2006 yılında meydana gelen patlamada iki kişi ölmüştü. Merapi yanardağında 1930 yılında meydana gelen patlama ise 13 köyü lavlar altında bırakmış ve 1000'i aşkın kişi can vermişti.





