T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da düşen uçağın karakutusu çıkarıldı

Endonezya'dan Singapur'a 162 kişi taşırken iki hafta önce düşen AirAsia Havayolları'na ait yolcu uçağının kuyruk kısmında bulunan karakutunun denizden çıkarıldığı bildirildi.

12 Ocak 2015 14:28

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Endonezya'dan Singapur'a 162 kişi taşırken iki hafta önce düşen AirAsia Havayolları'na ait yolcu uçağının kuyruk kısmında bulunan karakutunun denizden çıkarıldığı bildirildi.

Endonezya Arama Kurtarma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, düşen AirAsia uçağının kuyruk kısmında bulunan karakutunun denizden çıkarıldığı duyuruldu. Karakutu, Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait TNİ gemisine yüklenerek Cakarta'ya gönderildi.

Endonezya Arama Kurtarma Ajansı yetkilisi F. Henry Bambang Soelistyo, "Kuyruk kısmında bulunan ve karakutu olarak da bilinen Uçuş Bilgi Kaydedicisi (FDR) dalgıçlar tarafından bugün denizden çıkartıldı. Uçağın diğer kara kutusu olan Kokpit Ses Kaydedicisi'ni (CVR) ise 20 metre uzakta tespit ettik. Şimdi dalgıçlar ikinci karakutuyu çıkarmak için çalışıyor" dedi.

Denizin altında görüş mesafesinin çok az olduğunu, dalgıçların kuyruk kısmındaki karakutuyu çıkarırken zorlandığını belirten Soelistyo, "Karakutunun enkaz altında sıkışmasından dolayı yoğun çaba sarfedildi" diye konuştu.

AirAsia havayollarına ait QZ-8501 sefer sayılı Airbus A320-200 tipi uçakla, Endonezya'nın Surabaya kentinden Singapur'a giderken 28 Aralık'ta kalkıştan sonra irtibat kesilmişti. Uçağın enkazına ait bazı parçalar ve cesetler Cava Denizi'nde ilk olarak 30 Aralık'ta bulunmuştu. Uçakta 7'si mürettebat 162 kişi bulunuyordu.

Denizden şu ana kadar 48 kişinin cesedi çıkarıldı.

ETİKETLER

düşen uçakair asiaendonezyasingapurkarakutu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24