Endonezya'da düşen uçağın karakutusu çıkarıldı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Endonezya'dan Singapur'a 162 kişi taşırken iki hafta önce düşen AirAsia Havayolları'na ait yolcu uçağının kuyruk kısmında bulunan karakutunun denizden çıkarıldığı bildirildi.

Endonezya Arama Kurtarma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, düşen AirAsia uçağının kuyruk kısmında bulunan karakutunun denizden çıkarıldığı duyuruldu. Karakutu, Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait TNİ gemisine yüklenerek Cakarta'ya gönderildi.

Endonezya Arama Kurtarma Ajansı yetkilisi F. Henry Bambang Soelistyo, "Kuyruk kısmında bulunan ve karakutu olarak da bilinen Uçuş Bilgi Kaydedicisi (FDR) dalgıçlar tarafından bugün denizden çıkartıldı. Uçağın diğer kara kutusu olan Kokpit Ses Kaydedicisi'ni (CVR) ise 20 metre uzakta tespit ettik. Şimdi dalgıçlar ikinci karakutuyu çıkarmak için çalışıyor" dedi.

Denizin altında görüş mesafesinin çok az olduğunu, dalgıçların kuyruk kısmındaki karakutuyu çıkarırken zorlandığını belirten Soelistyo, "Karakutunun enkaz altında sıkışmasından dolayı yoğun çaba sarfedildi" diye konuştu.

AirAsia havayollarına ait QZ-8501 sefer sayılı Airbus A320-200 tipi uçakla, Endonezya'nın Surabaya kentinden Singapur'a giderken 28 Aralık'ta kalkıştan sonra irtibat kesilmişti. Uçağın enkazına ait bazı parçalar ve cesetler Cava Denizi'nde ilk olarak 30 Aralık'ta bulunmuştu. Uçakta 7'si mürettebat 162 kişi bulunuyordu.

Denizden şu ana kadar 48 kişinin cesedi çıkarıldı.