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BBC Türkçe

Endonezya'da din kadınlarından çocuk evliliğine karşı fetva

Çocuk evliliğinin en yaygın olduğu ülkelerden Endonezya'da bir araya gelen kadın din görevlileri şimdiye kadar görülmemiş bir adım atarak, kız çocuklarının evlendirilmesine karşı fetva yayımladı.

28 Nisan 2017 15:39

Çocuk evliliğinin en yaygın olduğu ülkelerden Endonezya'da bir araya gelen kadın din görevlileri şimdiye kadar görülmemiş bir adım atarak kız çocuklarının evlendirilmesine karşı fetva yayımladı.

Endonezya'da bir araya gelen bir çok ülkeden din kadınları ve alimlerinin üç günlük konferansın ardından yayımladıkları bu fetvanın yasal olarak bağlayıcılığı yok ama etkili olacağı düşünülüyor.

Din kadınları hükümete, kadınlar için şu an 16 olan yasal evlilik yaşını 18'e çekme çağrısı da yaptı.

Nüfusunun çoğu Müslüman olan Endonezya'da Birleşmiş Milletler çocuk örgütü Unicef'in raporuna göre her dört kadından biri 18 yaşın altında evlendiriliyor.

Cava adasındaki Cirebon'da yapılan konferans, dünya çapında Müslüman din kadınlarının bir araya geldiği ilk büyük toplantı oldu.

Endonezya'da sık sık çeşitli konularda fetva yayımlanıyor. Ama bunları tamamen erkeklerden oluşan, ülkenin en yüksek dini kurumu olan Ulema Konseyi çıkarıyor.

Din kadınları konferansının düzenleyicilerinden Ninik Rahayu Reuters ajansına "Din kadınları, kadınların yüz yüze olduğu konuları ve karşılaştıkları engelleri iyi biliyor. Onun için bu konularda hükümetin bu çocukları korumasını beklemekle yetinmek yerine, kendimiz harekete geçebiliriz" diye konuştu.

Din kadınları çocuk yaştaki kızların evlendirilmesini yasaklayan fetvalarını verirken, Endonezya'da çocukken evlendirilen kızların eğitimlerine devam etmelerine izin verilmediğini ve bu tür evliliklerin yarısının boşanma ile sonuçlandığını ortaya koyan araştırmalara atıfta bulundular.

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