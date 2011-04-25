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Dünya

ENDONEZYA'DA DEPREM  CAKARTA (A.A)

25 Nisan 2011 11:28

-ENDONEZYA'DA DEPREM  CAKARTA (A.A) - 25.04.2011 - Endonezya'nın doğusunda sabah saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde hasar meydana geldiği bildirildi, can kaybı olduğuna dair haber verilmedi. ABD Jeolojik Araştırma kurumu, depremin büyüklüğünün 6.2, merkez üssünün Sulavesi adasının Kendari kentinin 75 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı. Yetkililerin en az üç artçı sarsıntıya yol açtığını belirttiği deprem nedeniyle otellerdeki konukların ve bir hastanedeki hastaların paniğe kapılarak kaçıştığı bildirildi. Kendari'deki bir polis yetkilisi, evlerinden çığlıklar atarak çıkan kadın ve çocukların yakınlarındaki boş arazilere yöneldiğini, otellerin boşaltıldığını, hastanelerin güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. Birçok fay hattı arasında kalan, volkanik ve sismik faaliyetlere karşı hassas olan büyük ada ülkesi Endonezya'da 2004'te meydana gelen şiddetli deprem ve Hint Okyanusu'nda yol açtığı tsunami sonucu, yarısı ülkenin Aceh vilayetinden olmak üzere 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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