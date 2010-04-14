Endonezya'da çatışma: 90 yaralı

T24 -

Başkent Cakarta'nın kuzeyindeki Tanjung Priok limanının yakınındaki olaylarda, bıçaklı ve sopalı protestocuları durdurmak için görevlendirilen 2000'den fazla polis, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale etti.





Sayılarının 500 kadar olduğu belirtilen protestocular taşlar ve yangın bombalarıyla polise saldırırken, onlarca polis aracını ateşe verdi ve tahrip etti.





Halk, 18. yüzyılda Kuzey Cakarta'da İslam'ın yayılmasında etkili olmuş Habib Hasan adlı Arap aliminin türbesinin bulunduğu yerden kaldırılacağı haberi üzerine ayağa kalktı.







Türbenin bulunduğu topraklara, devletin sahibi olduğu liman işletmeleri kurumu tarafından el konulmak isteniyor.





Yetkililerse, türbeyi kaldırmayı değil onarmayı planladıklarını söylüyorlar.