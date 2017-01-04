Endonezya'da 'başı açık kadın kahraman' tartışması

Endonzeya Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulan yeni banknot ve madeni paralar, ülkede yeni bir tartışma başlattı. Endonezya'da yeni banknot ve madeni paraların üzerinde ülke tarihinde önemli rol oynamış kadınların başörtüsüz resimlerine yer verilmesi tepki çekti.

Çok sayıda Müslüman grup, kadınların başı açık şekilde paraların üzerinde resmedilmesini protesto ederken, paralarda yer alan ülkenin 11 ulusal kahramanından 5'inin Müslüman olmamasına da tepki gösterdi. Ülkenin muhafazakâr bölgesi Açe'de faaliyet gösteren bazı örgütler, paraların tedavülden kaldırılmasını talep etti.

Endonzeya Merkez Bankası ise kararı savunarak, "ülkenin ulusal kahramanlarının dinlerine göre seçilmediği" açıklaması yaptı.

Yeni banknotlar arasında bulunan 1000 Endonezya Rupi'sinin üzerinde Hollanda sömürgeciliğine karşı başkaldıran kadın savaşçı Cut Meutia'nın o dönemde olduğu gibi başı açık fotoğrafı yer alıyor.

Yeni banknotlar ve madeni paralar ülkede Noel'den kısa bir süre önce tedavüle girdi. 190 milyonluk Müslüman nüfusuyla Endonezya, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan ülkesi.

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dpa/DW, BÖ/GA