Endonezya'da art arda deprem, tsunami ve yanardağ

T24- Endoenzya'daki 7.7 şiddetindeki depremden sonra tsunami ülkeyi vurdu. Bu arada Java'daki Merapi Yanardağı patladı ve ölen sayısı 25'e çıktı.



BBC'nin yayımladığı haber şöyle:



Kötü hava kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.





Kurtarma ekipleri, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin vurmasından bir gün sonra, Sumatra açıklarındaki küçük adalarda kaybolduğuna inanılan yüzlerce kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Ancak, kurtarma çabalarının kötü hava ve artçı sarsıntılardan olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Bölgede kötü hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer boyu 3 metreyi bulan dalgaların vurduğu Mentawai adasında 100'den fazla kişinin öldüğünü, 500 kişinin de kaybolduğunu belirtiyor.

Çocukluğunun bir bölümünü Endonezya'da geçiren ABD Başkanı Barack Obama üzüntüsünü ifade etti.

Obama, 'Endonezya halkının direnci ve hükümetin kurbanlara vakit kaybetmeden yardım etme kararlılığı bana cesaret verdi' diye konuştu.

Obama ayrıca, ülkesinin her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Yanardağ patlaması



Bu arada, Java'nın orta kesimlerindeki Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Uzmanlar, bölgedeki kül seviyesinin biraz azaldığını, ancak yanardağın tekrar faaliyete geçebileceğini söylüyor.

Bölgedeki binlerce kişi evlerini terk etti.

Ancak, pekçok kişinin bölgeden ayrılmayı reddetmesi, kurtarma görevlilerinin ölü sayısının artabileceği endişesini artırıyor.

Kurtarma görevlisi Christian Awuy, BBC'ye yaptığı açıklamada, ölü sayısının 50'yi bulabileceğini söyledi.

Merapi, dünyanın en faal yanardağlarından biri.

En son 2006 yılında meydana gelen patlamada iki kişi ölmüştü.

Merapi yanardağında 1930 yılında meydana gelen patlama ise 13 köyü lavlar altında bırakmış ve 1000'i aşkın kişi can vermişti.

Merapi yanardağının çevresindeki verimli topraklarda kurulu köylerde binlerce kişi yaşıyor.

Yanardağa en yakın kent olan Jogjakarta'nın nüfusu 10 milyon kişiyi geçiyor.