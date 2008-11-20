Endonezya'da ağaç seferberliği

Orman Bakanlığı sözcüsü Mesud, ülkesinin geçen yıl hedeflenen 79 milyon sayısını geçerek 100 milyondan fazla ağaç diktiğini hatırlatarak, bu yılki hedefi tutturmak için ağaç dikimine 28 Kasımda başlayacaklarını, aralıkta da devam edeceklerini belirtti.



2007'deki sayının halkın ağaç dikmeye olan şevkini gösterdiğini söyleyen Mesud, bunun toplumsal kültürün bir parçası haline geleceğini umduklarını ifade etti. Endonezya'nın ormanlık alanının yüzde 70 kadarını kaybettiği tahmin ediliyor.



Endonezya'da, hızla bozulan yeşil alanları korumak amacıyla geçen yıl başlatılan bir kampanya çerçevesinde yeni evlenecek çiftlere de ağaç diktiriliyor.