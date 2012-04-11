Endonezya'da 8,7 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami uyarısı yapıldı!

Endonezya'nın kuzeyindeki Bande Ace bölgesinde yerin 33 kilometre derininde 8.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Hint okyanusunun tamamı için tsunami alarmı verildi, daha sonra Endonezya ve Hindistan dışındaki ülkelerde bu uyarı kaldırıldı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, en şiddetli artçıların büyüklükleri 6,5, 8,2 ve 8,3 olarak ölçüldü.

Deprem sonrası Endonezya'nın Simeulue Adası yakınlarında sular 10 metre çekildi. Bande Ace'de ise su seviyesi 80 santimetre yükseldi. Endonezya Jeofizik Dairesi ve Felaket Yardım Ajansı'ndan yapılan açıklamalarda, karada hasar ya da su seviyelerinde değişiklik olmadığı bildirildi. Ancak bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiği ifade edildi.

Kıyıya yakın yaşayan Endonezyalılar, tsunami tehlikesine karşı yüksek bölgelere doğru gidiyor

'Can ve mal kaybı bilgisi yok'

Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang, tsunami tehlikesi olmadığını ancak Sumatra adası ve çevresinde alarm seviyesinin yükseltildiğini söyledi. Bambang, can ve mal kaybı olduğunu ilişkin henüz bilgi olmadığını belirtti.

Singapur, Tayland ve Hindistanın güneyinde de hissedilen depremin büyüklüğünü önce 8.9 olarak açıklayan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, bu rakamı önce 8.7, daha sonra da 8,6 olarak revize etti.

Üç şiddetli artçı

TSİ ile 11.38'de meydana gelen depremden bir saat kadar sonra büyüklüğü 6.5, yaklaşık iki saat sonra da 8,2 ve 8,3'lük artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı şoklar devam ediyor.

İran ve Kenya dahil 27 ülkeye tsunami uyarısı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Hint Okyanusu'na kıyısı olan 27 ülke için tsunami alarmı verildiğini açıkladı. Hindistan Tsunami Uyarı Merkezi de, dalgaların 6 metreye çıkabileceği tsunaminin beklendiğini duyurdu. Tsunami alarmının Avustralya, Kenya, Güney Afrika ve İran için de geçerli olduğunu açıklandı. Tedbir amaçlı verildiği açıklanan tsunami uyarıları, Endonezya ve Hindistan dışındaki ülkelerde kaldırıldı. ABD Tsunami İzleme Merkezi, Hint Okyanusu'nda tsunami gözlemi yapmayı durdurduğunu açıkladı.

'Kıyılardan uzaklaşın'

Deprem sonrası tsunami alarmı verilen ve halka "kıyıdan uzaklaşın" çağrısı yapılan Tayland'ın Puket Adası'ndaki havaalanı süresiz olarak kapatıldı. Thai Havayolları da uçuşlarını iptal etti.

'Ölen ya da yaralanan Türk vatandaşı yok'

Türkiye'nin Jakarta Büyükelçiliği, Endonezya'daki deprem sonrasında, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığını bildirdi. Büyükelçilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında yaralanan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır" denildi.

'Etkisi büyük olmaz'

Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Jeofizik Yüksek Mühendisi Doğan Kalafat CNN Türk'te yaptığı açıklamada, depremin okyanus tabanında ve şehir merkezlerine uzak bir noktada meydana gelmesi nedeniyle etkisinin çok büyük olmayacağını söyledi.

Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 230 binden fazla kişi ölmüştü.

'Pasifik Ateş Çemberi'

Endonezya, “Pasifik Ateş Çemberi” olarak tabir edilen ve sık sık deprem, tsunami ve yanardağ patlamalarının olduğu bölgede bulunuyor.

Ülke tarihinde meydana gelen şiddetli depremler şöyle:

28 Mart 2005: Sumatra Adası açıklarında 8.7 büyüklüğünde bir depremde 2 bin kişi öldü.

19 Mayıs 2005: Sumatra Adası açıklarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

27 Mayıs 2006: 6.2 şiddetinde deprem oldu. Depremin gece meydana gelmesi nedeniyle 5 bin 782 kişi hayatını kaybetti. 7 binden fazla kişi de yaralandı.

17 Temmuz 2006: Endonezya’nın Java Adası yakınlarında 7.7 şiddetinde deprem oldu. Sahil şeridindeki evler dev dalgalardan ağır hasara uğradı. Yaklaşık iki saat sonra da 6.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. 500'ten fazla kişi yaşamını yitirdi.

19 Temmuz 2006: Başkent Jakarta yakınlarında 6.1 şiddetinde deprem oldu.

20 Ocak 2007: Endonezya açıklarında 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sahil şeritlerine tsunami uyarısı verildi. Depremde 3 kişi yaralandı.

6 Mart 2007: Sumatra Adası’nda 6.3 ve 6.0 şiddetinde deprem oldu. 70 kişi hayatını kaybetti.