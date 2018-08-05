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Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesi, dünyada en çok depremin meydana geldiği bölge

05 Ağustos 2018 18:41

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, güneydeki Lombok Adası. Yerel saatle 18.46'da hissedilen sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'yı 2004'ün son günlerinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve peşinden gelen tsunami, 240 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

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