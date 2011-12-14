Endonezya'da "serserilere" saç tıraşı



T24 - Endonezya Aceh'de, "sereseri" oldukları için düzinelerce kız ve erkek alıkonuldu. Bir okulda tutulan gençler toplumun ahlak kurallarına uymak için yeniden eğitim görüyorlar.





BBC'nin haberine göre, Aceh polisinin gençlerin mohawk ve değişik şekillerdeki şaçlarını tıraş ederken ki görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraflarda yıkanmaya zorlanan gençler korkmuş ve tedirgin görünmesi üzerine insan hakları koalisyonları harekete geçti.

Aceh polisi ise yaptığı açıklamada gençlerin canını yakmadıklarını sadece onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bazıları Bali'den ve Jakarta'dan da gelen 64 genç Cumartesi akşamı bir konser sırasında toplandılar.

Aceh polisi sözcüsü Gustav Leo yakın mahallelerden şikayetler aldıklarını, bölgede yaşayan insanların bu gençlerin tavırlarını beğenmediğini ve bazı gençlerin bölgede yaşayanlardan para istediğini söyledi..



Ahlaka uyum sağlayacaklar



Leo aynı zamanda hiç bir gencin bir suçlama altında olmadığını ve polisin bölye bir planı olmadığını ekledi.

Gençlerin şehirden 60 km uzaktan bir okula götürüldüğünü söyleyen Leo, "Gençler bölgedekilerin ahlak kurallarına uyum sağlamak için yenğiden eğitim görecekler." dedi.

Ama insan hakları Koalisyon'u şefi Evi Narti Zain ve bir çok gönüllü, polislerin insan haklarını ihlal ettiğini düşünüyor. Zain "Onlar sadece kendilerini ifade etmeye çalışan gençler, çocuklar. Polis bu kadar sert tepkiler verip, onlara suçlularmış gibi davranmamalıydı." diyor. Bazı insanların çocuklardan şikayetçi olduğunu kabul eden Zain, çocukların soğuk suyla yıkanması ve saçlarının tıraş edilmesinin onur kırıcı olduğunu ve polisin insan haklarını ihlal ettiğini söylüyor.

Bunu reddeden Gustav Leo ise " Onlar bir suç işlemedi. Biz de onları tutuklamadık." diyor.

Aceh şehrinde bir punk müziği kültürü var. Gençler punk kültürüne uyarak saçlarını kestiriyor ama şehirde yaşayanlar ve polisler bunu şüpheyle karşılıyor. Bu Aceh polisinin bu gençlerine ikinci kez baskın yapışı.





