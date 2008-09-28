Endonezya’da 12 gıda ürününde melamine rastlandı

Çin'de şekerde melamin tespit edildi

Makao'da kurabiyelerde aşırı miktarda melamin bulundu

Endonezya Sağlık Bakanlığı, Gıda ve İlaç Denetim Dairesi’nin Çin'den ithal edilen 19 gıda ürünü üzerinde yaptığı testlerde, 12'sinde melamin tespit ettiğini açıkladı.Söz konusu ürünler arasında kurabiye, şeker ve meşrubatın bulunduğu, ürünlerdeki melamin oranının kilogram başına yüzde 8,51 ila 945,86 miligram olduğu belirtildi.Endonezya hükümeti, Çin'den süt ve süt ürünleri ithalini geçici olarak yasaklamıştı. Gıda ve İlaç Denetim Dairesi, tezgahlardaki Çin'den gelen süt ürünlerinin geçici olarak kaldırılması emrini vermişti.Çin'de skandala yol açan yüksek oranda melamin içeren zehirli bebek maması, 50 binden fazla çocuğun hastalanmasına yol açmış, hastalanan 4 çocuk hayatını kaybetmişti.