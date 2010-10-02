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Dünya

Endonezya'da 1 saat arayla 2 tren kazası oldu

Endonezya'da, yaklaşık 1 saat arayla iki tren kazası meydana geldi.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Endonezya'da, yaklaşık 1 saat arayla iki tren kazası meydana geldi. İlk kazada, Cakarta kentinden gelen trenin duran bir trene çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 43 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. İkinci kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti.


Görgü tanıklarının TVOne kanalına verdiği bilgilere göre kaza, Orta Java bölgesinin liman kenti Petarukan yakınlarında, yolcular uyuduğu sırada meydana geldi. Ölenler arasında çocukların da olduğu kaydedildi. Hastane yetkilileri, kırık ve yanık nedeniyle 50 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.


Trenin enkazı altında halen çok sayıda kişi bulunduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.


Metro TV ve El Shinta radyosu, ilk tren kazasından yaklaşık bir saat sonra bir başka yolcu treninin Solo'da kaza yaptığını ve en az 1 kişinin öldüğünü duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Bambang Ervan, her iki kazayı doğruladı, ancak ölü ve yaralı konusunda kesin bilgi vermek için erken olduğunu ifade etti.


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