Endonezya mahkemesi, 13 kız öğrenciye tecavüz eden öğretmeni idam cezasına çarptırdı

Endonezya mahkemesi, Pazartesi günü, bir İslam okulunda 13 kız çocuğuna tecavüz eden ve 8'ini hamile bırakan öğretmen Herry Wirawan'ı idam cezasına çarptırdı.

Reuters'ta yer alan habere göre; Şubat ayında, öğretmen Herry Wirawan, Bandung kentindeki bir mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıktan sonra savcılar ölüm cezası talep ederek temyize gitti. Yargıç, Pazartesi günü, Bandung Yüksek Mahkemesi'nin internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, "Sanığı, idamla cezalandırıyoruz" dedi.

Herry Wirawan'ın avukatı Ira Mambo, mahkemenin tam kararının görülmesinin gerektiğini öne sürerek temyiz olup olmayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Yerel savcılıktan bir sözcü de yorum yapmadan önce nihai kararı almayı bekleyeceğini söyledi.

Ülkenin çocuk koruma bakanı da dahil olmak üzere Endonezyalı yetkililer idam cezası verilmesini desteklerken, ülkenin insan hakları komisyonu bunun uygun olmadığını söyledi.