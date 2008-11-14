Endonezya konseri iptal

Amerikalı R&B şarkıcısı Rihanna, güvenlik gerekçesiyle Endonezya'nın başkenti Cakarta'da vereceği konseri iptal etti.



Konseri düzenleyen Showmaster Live'in sözcüsü Dive Poernomo, Endonezya'da güvenlik durumunun uygun olmaması nedeniyle, biletlerinin tamamı satılan konseri iptal ettiklerini söyledi.



Poernomo, Endonezya'nın komşusu Avustralya'nın vatandaşlarına, Bali bombacılarının idam edilmesinden sonra saldırı tehdidi nedeniyle, Endonezya ziyaretleri konusunda birkez daha düşünmelerini salık verdiğini de hatırlattı.



Organizatörler, Rihanna'nın "Good Girl Gone Bad" turu kapsamındaki konserin yenisinin ocak ayında yapılmasını ümit ettiklerini ifade etti.



20 yaşındaki Rihanna'nın iptal edilen konserinin 6 bin biletinin tamamının satıldığı, bazı biletlerin 2,5 milyon rupiye (yaklaşık 400 YTL) alıcı bulduğu belirtiliyor.



Bali'de 2002 yılında, bir gece kulübünde 202 kişinin ölümüne neden bombalama eylemini düzenleyen 3 kişi hafta başında idam edilmişti.



(AA)