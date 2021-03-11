Endonezya'da öğrencileri ve velileri taşıyan otobüs hendeğe düştü: 27 ölü

T24 Dış Haberler

Endonezya'da okul öğrencileri ve velileri okul gezisinden geri getiren otobüs bir hendeğe düştü. Kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkenin arama kurtarma kurumu konu ile ilgili açıklamasında perşembe gecesi Sumedang yakınlarında meydana gelen kazadan kısa süre önce şoförün otobüsün kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada otobüsün içinde ortaokul öğrencileri ve birkaç veli olduğu belirtildi. 39 kişi kazadan sağ kurtuldu.

Kaza yerinde çekilen görüntülerde otobüsün düşerken yan döndüğü görülüyor. Kazanın nedeni henüz bilinmese de otobüsün kontrollerinin yapılmadığına dair işaretler olduğu belirtildi.