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Dünya

Endonezya Borsa binasının bir katı çöktü

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Endonezya Borsası'nın bir katı, binanın girişindeki bir kafenin üzerine çöktü

15 Ocak 2018 12:49

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Endonezya Borsası\'nın bir katı, binanın girişindeki bir kafenin üzerine çöktü.
Yerel medyada yer alan habere göre, Endonezya\'nın başkenti Cakarta\'da yer alan Endonezya Borsası binasının bir katı çöktü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, çöken katın çatlamış metal bir yapıya sahip olduğunu ve çok katlı binanın girişine yakın bir kafe etrafında çökmüş olduğunu gösterirken, Endonezya Borsası Yöneticisi Alpino Kianjaya, olayla ilgili bir açıklama yapmadı. (Fotoğraflı)

 

 

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