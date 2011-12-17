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Dünya

Endonezya açıklarında göçmen gemisi battı CAKARTA (A.A)

17 Aralık 2011 22:09

-Endonezya açıklarında göçmen gemisi battı CAKARTA (A.A) - 17.12.2011 - Endonezya'nın Java adası açıklarında, Ortadoğu'dan gelen 200'den fazla göçmeni taşıyan geminin battığı bildirildi. Resmi Antara haber ajansı, 100 yolcu kapasiteli ahşap geminin Java adasının doğusundaki Prigi kıyısı yakınlarında battığını belirtti. Haberde, yerel hükümet yetkilisi Agus Sudarto'nun, balıkçılar tarafından sadece 25 kişinin kurtarıldığı, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ancak durumlarının kritik olduğu sözlerine de yer verildi. Antara, balıkçılara göre geminin kıyıdan 32 kilometre açıkta battığını ve kurtarılan yolcuların Afgan, Türk, İranlı ve Suudi Arabistan vatandaşı olduklarını bildirdi. Endonezya adaları son yıllarda Avustralya'ya ulaşmak isteyen göçmenler içim önemli bir geçiş noktası haline geldi.

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