-ENDEMİK BİTKİ KAÇAKÇILIĞI ARTVİN (A.A) - 16.06.2011 - Artvin merkeze bağlı Kafkasör Yaylası mevkisinden topladıkları yaklaşık 5 bin adet endemik bitkiyi Hollanda'ya götürmeye çalışan yabancı uyruklu iki kişi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir süre önce Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri, Kafkasör Yaylası'ndaki gezileri sırasında ormanlık alanda durumlarından şüphelendikleri yabancı uyruklu iki kişi gördü. Kafilenin ihbarı üzerine yaylaya gelen İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda uyruklu oldukları tespit edilen F.L. ile S.V'yi şehir merkezine götürdü. Doğanın korunması konusunda yasal uyarılarda bulunulan iki kişi, daha sonra ekiplerce takibe alındı. Araçlarıyla il merkezinden ayrılan turistlerin önce Yusufeli ilçesi yönüne gittiklerini, bir süre sonra ters istikamete dönerek Hopa ilçesine hareket ettiklerini tespit eden ekipler, takiplerini Rize il sınırına kadar sürdürdü. Zanlıların araçlarıyla ilgili bilgiyi Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile gümrük kapılarına bildiren görevlilerin bu uyarılarının ardından, söz konusu kişiler, kullandıkları Hollanda plakalı araçla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkmaya çalışırken Artvin'den toplandıkları belirlenen çeşitli türlerde yaklaşık 5 bin adet endemik bitkiyle yakalandı. Zanlılar gözaltına alındı. -KELEBEK VE BÖCEK KAÇAKÇILIĞI DA YAPILIYOR- Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Faruk Bucak, son günlerde kentin çeşitli mekanlarında söz konusu faaliyetlerin yapıldığı ihbarlarının geldiğini belirterek, ''Almanya ve Fransa'dan gelen iki turist kafilesinin de arazide örnekler topladığı tespit edildi ancak olay yerinden kaçtılar. Bunlara ait bilgiler de gerekli yerlere bildirildi'' dedi. Güvenlik birimlerine, köy muhtarlıklarına ve vatandaşlara biyokaçakçılığın önlenmesi konusunda eğitim verildiğini ifade eden Bucak, şunları kaydetti: ''İlimizde özellikle endemik özellik arz eden bitkilerin yoğun bulunduğu bölgelere yabancı turistlerin akın ettiği gözleniyor. Fotoğraf çekme amacı dışında bitkileri toplayarak yurt dışına çıkarmak isteyenlerle de karşılaşılıyor. 2007'de Makedonya uyruklu kişi Artvin'de topladığı bin 450 kelebek, 2008'de Alman uyruklu kişi Artvin'de topladığı 350 adet çeşitli türde böceği yurt dışına çıkarırken İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında yakalanmıştı.''