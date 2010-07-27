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Ekonomi

ENDEKS TEKRAR 60.000 PUANIN ÜZERİNDE   İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 13:59

-ENDEKS TEKRAR 60.000 PUANIN ÜZERİNDE   İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, cuma günü ilk seansta kırdığı seans içi rekorunu yeniledi. Endeks seansın ilk saati tamamlanırken 60.410,11 puana kadar ulaşarak yeni bir seans içi rekora imza attı. Dün 59.507,68 puandan kapanan Bileşik Endeks, bugünkü 1. Seansın açılışında 219,74 puan ve yüzde 0,37 artışla 59.727,42 puana çıktı. İMKB Bileşik Endeksi, açılışın ardından bir süre kararsız bir seyir izledikten sonra 60.000 puan seviyelerini zorlamaya başladı. Gelen alımlarla 60.410,11 puana kadar çıkan endeks, bu seviyelerde pek fazla tutunamadı ve 60.100-60.200 seviyelerinde yatay seyire girdi. İMKB Bileşik Endeksi'nin bundan önceki seans içi rekoru 60.141,63 puanla 23 Temmuz 2010 Cuma günü 1. seansta kırılmıştı. Şimdiye kadar görülen en yüksek gün sonu kapanışı da 59.919,48 puanla 22 Temmuz 21010 Perşembe günü gerçekleşmişti.

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