-ENDEKS, TARİHİN EN HIZLI 10.000'İNİ KOŞTU İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) seans içinde 70 bin puanı aşarak tarihi rekor seviyesini görürken, yaklaşık 2,5 ayda 10 bin puan yükselerek yükseliş hızında da bir rekora imza attı. Endeks, dünkü kapanışa göre 675,12 puan artarak 69.675,08 puandan kapandı. İMKB Ulusal 100 endeksi seans içinde tarihinde ilk kez 70 bin puanın üzerine çıkarak 70.142,87 puana ulaştı. Endeksin yükseliş tarihçesine bakıldığında, 10 bin puan seviyelerini ilk kez 1999 yılında gören endeksin 20 bin puanına ulaşması 4 yıl gibi bir zaman aldı. Endeksin 30 bin puana ulaşması ise 15 ay sürerken endeks bu seviyeyi 4 Ağustos 2005 yılında gördü. İMKB Ulusal 100 endeksi 40 bin puana ise 4 aylık bir sürede ulaştı. Endeks 3 Ocak 2006 tarihinde 40.665,44 puana çıktı. Endeksin 50 bin puanı aşması ise bir yılın üzerinde bir zaman aldı. 40 binli seviyelerin görüldüğü tarihten yaklaşık 18 ay sonra endeks 9 Temmuz 2007 tarihinde 51 bin 281,85 puana ulaştı. İMKB Ulusal 100 endeksi 60 bin puana ise bu yıl erişti. 27 Temmuz 2010 tarihindeki kapanışta endeks ilk kez 60 bin puanın üzerine çıkarak 60.328,94 puana yükseldi. Eylül ayında yükselişini sürdüren endeks geçen ay rekorları yenilerken, 6 Eylül 2010 tarihinde 61.100,96 puana, 13 Eylül 2010'da 62.260,11 puana, 15 Eylül 2010'da 63.397,71 puana, 20 Eylül 2010'da 64.289,57 puana, 28 Eylül 2010'da 65.589,87 puana ulaştı. Endeks 5 Ekim'de 66.283,23 puanı görürken, 8 Ekim'de 67.217,24 puana, 11 Ekim'de ise 68.999,96 puana yükseldi. Endeks bugün ikinci seans içinde 70.142,87 puanı görerek tarihi zirve rekorunu kırdı. Böylece endeksin 10 bin puanlık yükselişi, tarihinde ilk kez 2,5 ay gibi bir sürede gerçekleşmiş oldu. -DOLAR BAZLI ZİRVEYE YAKLAŞILDI- İMKB 100 Endeksi 70.000 puanı görüp günü de tarihi zirve rekoruyla kapatırken dolar bazlı zirveye de iyice yaklaşıldı. Bilindiği gibi, 5.0 sent tarihi zirve olarak kabul edildiğinde şu an endeksin son değeri 4.89 sentte bulunuyor. İMKB Ulusal-100 Endeksinin 10.000 puanlık adımlarla ilk gün sonu endeks kapanışları ve tarihleri şöyle: ENDEKS ENDEKS ADI TARİH DEĞERİ İMKB KURULUŞU 26.12.1985 İMKB-100 03.01.1997 1035.03 İMKB-100 07.12.1999 10076.25 İMKB-100 19.03.2004 20023.77 İMKB-100 04.08.2005 30123.59 İMKB-100 03.01.2006 40665.44 İMKB-100 09.07.2007 51281.85 İMKB-100 27.07.2010 60328.94 İMKB-100 06.09.2010 61100.96 İMKB-100 13.09.2010 62260.11 İMKB-100 15.09.2010 63397.71 İMKB-100 20.09.2010 64289.57 İMKB-100 28.09.2010 65589.87 İMKB-100 05.10.2010 66283.23 İMKB-100 08.10.2010 67217.24 İMKB-100 11.10.2010 68999.96 İMKB-100 13.10.2010 69675.08 -''70 BİNİN ÜZERİNDE KAR SATIŞLARI GELEBİLİR''- Oyak Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Alper Erginol, yurt dışından gelen sıcak para ile birlikte iç piyasada açıklanan olumlu verilerin endeksi yukarı taşıdığını belirtti. Erginol, ekonomik açıdan genel görünüme bakıldığında yurt içinde olumlu hava olduğunu, yurt dışında ise sıkıntıların devam ettiğini dile getirerek, 2011 yılında da Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi bir büyüme göstereceğini kaydetti. Bileşik endeksin, gelmiş olduğu 70 bin seviyesinin önemli bir seviye olduğuna işaret eden Erginol, şunları kaydetti: ''Daha önceki endeksin çıkışında görmüş olduğu seviyeler 5 dolar seviyeleriydi, dolar bazında şimdi o noktaları test etmekteyiz. Yükselişin devam edebilmesi mevcut şartlarda İMKB'ye para girişine bağlı. Şu anda yabancı tarafında mevcut pozisyonlarını yatırımcıların koruduğunu görüyoruz. Piyasanın yönünü belirleyici yabancı yatırımcı. Şu anda yabancı yatırımcı da Türkiye'de pozisyonunu azaltma yönünde davranmıyor. Endeksin bu noktalardan çok fazla yukarıya gideceğini tahmin etmiyorum. Endeks 70 binin üzerinde kalıcı olmaz. 70 binin üzerinde yatırımcılar bir miktar kar satışlarına gidebilir.''