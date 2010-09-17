-ENDEKS, 64.000 PUANI DA AŞTI İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - İMKB Bileşik Endeksi, 64.128,15 puanla tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 64.000 puanı da görmüş oldu. Dün 63.732,81 puandan rekorla kapanan Bileşik Endeks, bugünkü 1. Seansın açılışında 316,89 puan ve yüzde 0,50 artışla 64.049,70 puana çıktı. İMKB Bileşik Endeksi, açılışın ardından gelen alımlarla 64.128,15 puana kadar yükseldi. Seansın ilk yarım saati sona ererken 64.000 puan seviyelerinde yatay seyire geçen endeksin, bu seviyeler dikkate alındığında, Ramazan Bayramı öncesi kapanış değeri olan 60.608,08 puana göre yaklaşık 3.400 puan yukarıda olduğu görülmekte. Endeksin Temmuz sonuna göre artışı yaklaşık 4.400 puanı, 2009 sonuna göre artışı ise yaklaşık 11.200 puanı bulmuş durumda. Bileşik Endeks, gösterdiği hızlı yükseliş sonucunda son dört günü tüm zamanların rekorlarını kırarak tamamladı. Böylece, kısa bir süre içinde 61.000, 62.000 ve 63.000 puan seviyeleri geçilmiş, 64.000 puan seviyesi de görülmüş oldu. Bileşik endeks, seansın ilk 45 dakikalık bölümü tamamlanırken dünkü kapanışa göre 374,74 puanlık artışla 64.107,55 puan seviyesinde bulunuyor.