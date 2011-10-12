-Endeks 59.000'in üzerini gördü İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, yaklaşık bir haftalık aradan sonra tekrar 59.000 puan seviyesinin üstünü denedi. Dün 58.664,09 puandan kapanan endeks 58.888,93 puandan güne başladıktan sonra seansın ilk yarısını yaklaşık 250 puanlık dar bir bantta tamamladı. Seansın ilk yarısını 58.960,07 puandan geçen endeks, hemen ardından gelen alımlarla 59.275,20 puana kadar süren bir çıkış gerçekleştirdi. Böylece endeks yaklaşık bir haftalık aradan sonra bu seviyeyi bir kez daha test etmiş oldu. Endeks 4 Ekim Salı günü ilk seansta 59.549,33 puan seviyelerine kadar çıkmıştı. Saat 11.30 itibariyle endeksin 59.200 puanın üstündeki seyri devam ediyor. İMKB 100 Endeksi saat 11.30 itibariyle, dünkü kapanışa göre 574,75 puan ve yüzde 0,98 artışla 59.238,84 puan seviyesinde bulunuyor.