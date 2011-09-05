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Ekonomi

Endeks 54 bin puanın üzerinde İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 18:40

-Endeks 54 bin puanın üzerinde İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi ikinci seansın ilk 35 dakikalık bölümünde önceki kapanışa göre 63,58 puan ve yüzde 0,12 düşüşle 54.470,17 puan düzeyinde seyrediyor.  Endeks günlük bazda da yüzde 1,63 ekside görünüyor. İMKB'de ikinci seansta işlem hacmi 128 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası (C), Çemaş Döküm, Vakıflar Bankası ve Galatasaray Sportif olarak sıralandı. Bu dakikalarda en çok değer kazanan hisseler ise Kapital Yatırım Holding, Denizli Cam, Metem Enerji, Taç Yatırım ve Metem Tur olarak öne çıktı.

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