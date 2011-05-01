-ENDEAVOUR'UN FIRLATILMASI HAFTA SONUNA ERTELENDİ CAPE CANAVERAL (A.A) - 01.05.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiği Endeavour'un fırlatılmasını hafta sonuna kadar erteledi. NASA'nın sözcüsü Mike Curie, geçen cuma günü ortaya çıkan elektrik sorunun giderilmesi yönünde çalışmanın sürmesi nedeniyle Endeavour'un yarın planlanan fırlatılışının en erken hafta sonuna kadar ertelendiğini söyledi. Elektrik sorununun mekiğin hidrolik sistemini besleyen turbo jeneratörlerden birine yakıt gidişini düzenleyen bir termostatın çalışmamasından kaynaklandığı bildirilmişti.