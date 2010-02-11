Endeavour Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

T24 - Amerikan uzay mekiği Endeavour Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. Endeavour’ın taşıdığı iki önemli modülün kurulmasının ardından ISS yüzde 90 oranında tamamlanmış olacak.



Endeavour’ın ISS’e taşıdığı 6 astronot yaklaşık 2 hafta istasyonda kalacak. Ekip, ISS’in yeni bölümlerini yerleştirmeye yarın gece başlayacak. Astronotlar bunun yanı sıra ISS’teki bakım ve onarıma faaliyetlerine yardımcı olacaklar.



Endeavour, ISS'e Tranquility adı verilen yeni bir oda ve uzay verandası olarak da adlandırılan gözetleme kulesi taşıdı.





Uçuşun hedefi



Endeavour’ın bu uçuşunun en önemli hedefi, 3 numaralı parça olarak tanımlanan Tranquility ile küçük Cupola modülünü ISS’e sevk etmekti. Tranquility modülünün ISS’e monte edilecek son büyük parçayı oluşturuyor.



Tranquility, şimdiye dek uzaya gönderilen en ileri teknoloji yaşam destek ünitesine sahip. Tranquility modülünde ayrıca istasyondaki havanın temizlenmesi ve kontrolünü sağlayacak bir sistemle mürettebat için tuvaletlerin bulunduğu bir bölme yer alıyor. Modül, bunların yanı sıra, mürettebat için başka yaşam üniteleriyle astronot ve yük taşıyan araçların kenetlenebileceği bir sistemi kapsıyor.





ISS tamamlanıyor



Endeavour mürettebatının Cupola modülüyle robot iş istasyonunu kurmasının ardından ISS yüzde 90 oranında tamamlanmış olacak. Yeni modüller, iki astronotun iki ayrı uzay yürüyüşü sırasında monte edilecek.



Böylece ISS’in son önemli ve büyük parçası da istasyona taşınmış oldu. Cupola adlı uzay verandasını nakleden Endeavour'ın ardından 4 mekik seferi daha yapılacak.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiklerini 2011'in eylül ayında emekliye ayırarak uçuşlara son vermeyi planlıyor.





