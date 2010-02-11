T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endeavour Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Endeavour’ın taşıdığı iki önemli modülün kurulmasının ardından ISS yüzde 90 oranında tamamlanmış olacak.

11 Şubat 2010 02:00

T24 - Amerikan uzay mekiği Endeavour Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. Endeavour’ın taşıdığı iki önemli modülün kurulmasının ardından ISS yüzde 90 oranında tamamlanmış olacak.

Endeavour’ın ISS’e taşıdığı 6 astronot yaklaşık 2 hafta istasyonda kalacak. Ekip, ISS’in yeni bölümlerini yerleştirmeye yarın gece başlayacak. Astronotlar bunun yanı sıra ISS’teki bakım ve onarıma faaliyetlerine yardımcı olacaklar.

Endeavour, ISS'e Tranquility adı verilen yeni bir oda ve uzay verandası olarak da adlandırılan gözetleme kulesi taşıdı.


Uçuşun hedefi

Endeavour’ın bu uçuşunun en önemli hedefi, 3 numaralı parça olarak tanımlanan Tranquility ile küçük Cupola modülünü ISS’e sevk etmekti. Tranquility modülünün ISS’e monte edilecek son büyük parçayı oluşturuyor.

Tranquility, şimdiye dek uzaya gönderilen en ileri teknoloji yaşam destek ünitesine sahip. Tranquility modülünde ayrıca istasyondaki havanın temizlenmesi ve kontrolünü sağlayacak bir sistemle mürettebat için tuvaletlerin bulunduğu bir bölme yer alıyor. Modül, bunların yanı sıra, mürettebat için başka yaşam üniteleriyle astronot ve yük taşıyan araçların kenetlenebileceği bir sistemi kapsıyor.


ISS tamamlanıyor

Endeavour mürettebatının Cupola modülüyle robot iş istasyonunu kurmasının ardından ISS yüzde 90 oranında tamamlanmış olacak. Yeni modüller, iki astronotun iki ayrı uzay yürüyüşü sırasında monte edilecek.

Böylece ISS’in son önemli ve büyük parçası da istasyona taşınmış oldu. Cupola adlı uzay verandasını nakleden Endeavour'ın ardından 4 mekik seferi daha yapılacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiklerini 2011'in eylül ayında emekliye ayırarak uçuşlara son vermeyi planlıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24