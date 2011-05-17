-ENDEAVOUR SON YOLCULUĞUNA ÇIKTI CAPE CANAVERAL (A.A) - 16.05.2011 - Amerikan Endeavour uzay mekiği 6 astronotla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) doğru son yolculuğuna çıktı. 1992'den beri hizmette bulunan, bugüne kadar 25 kez fırlatılan mekik filosunun en yenisi Endeavour'un 29 Nisan'daki fırlatma girişimi elektrik arızası nedeniyle kalkıştan 3,5 saat önce ertelenmişti. Amerikan uzay mekiği Endeavour'un son, uzay mekiklerinin sondan bir önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapacağı 14 günlük seyahati sırasında en önemli görevi, UUİ'ye anti-maddenin varlığı veya görünmez karanlık maddenin doğası gibi, Evren'in büyük sırlarını çözmeyi hedefleyen 7 ton ağırlığında ve 2 milyar dolar değerindeki temel fizik deney modülü ''Alpha 2 manyetik spektrometre''yi (AMS) götürmek olacak. Endeavour, AMS'nin dışında UUİ'ye daimi şekilde monte edilecek bir yük modülü de götürecek. Atlantis'in de temmuz ayındaki seferinden sonra uzay mekikleri emekliye ayrılacak ve NASA, yeni bir uzay gemisi hizmete girinceye dek UUİ'ye astronotlarının taşınmasında Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak. Endeavour'un son seferine, mürettebat komutanı Mark Kelly'nin ocak ayında Arizona'da uğradığı bir silahlı saldırıda başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan eşi Gabrielle Giffords'ın iyileşerek Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatma işlemi sırasında hazır bulunacak olmasından ötürü basın büyük bir ilgi gösteriyor.