-ENDEAVOUR BUGÜN FIRLATILACAK CAPE CANAVERAL (A.A) - 16.05.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 6 astronotla bugün fırlatılması öngörülen Amerikan Endeavour uzay mekiğinin dış tankına yakıt yüklenmesine başlandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) açıklamasına göre, Endeavour'un dış yakıt tankına yaklaşık 2 milyon litre çok düşük ısıda hidrojen ve oksijen yüklenmesine başlandı. Uzay mekiğinin Florida Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 15.56'da uzaya fırlatılması için meteorolojik tahminler, hava koşullarının yüzde 70 uygun olacağını gösteriyor. Yetkililer, fırlatma işlemine engel olacak bir sorunun bulunmadığını belirttiler. Mekik filosunun en yenisi olan ve 25. kez uzaya gönderilecek Endeavour'un 29 Nisan'daki fırlatma girişimi elektrik arızası nedeniyle kalkıştan 3,5 saat önce ertelenmişti. Endeavour'dan sonra Temmuz'da Atlantis'in yapacağı seferin ardından mekik uçuşları sona erecek. Fırlatma işlemini izlemek için binlerce kişinin uzay merkezi civarına gelmesi bekleniyor. Amerikan uzay mekiği Endeavour'un son, uzay mekiklerinin ise sondan bir önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapacağı 14 günlük seyahati sırasında en önemli görevi, UUİ'ye, anti-maddenin varlığı veya görünmez karanlık maddenin doğası gibi, Evren'in büyük sırlarını çözmeyi hedefleyen 7 ton ağırlığında ve 2 milyar dolar değerindeki temel fizik deney modülü "Alpha 2 manyetik spektrometre"yi (AMS) götürmek olacak. Endeavour, AMS'nin dışında UUİ'ye daimi şekilde monte edilecek bir yük modülü de götürecek. Atlantis'in Temmuz ayındaki seferinden sonra uzay mekikleri emekliye ayrılacak ve NASA, yeni bir uzay gemisi hizmete girinceye dek UUİ'ye astronotlarının taşınmasında Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak. Endeavour'un son seferine, mürettebat komutanı Mark Kelly'nin Ocak ayında Arizona'da uğradığı bir silahlı saldırıda başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan eşi Gabrielle Giffords'ın iyileşerek Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatma işlemi sırasında hazır bulunacak olmasından ötürü basın büyük bir ilgi gösteriyor.