T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Encümen-i Monşer' zirvesi

Erdoğan’ın 'Monşerler' dediği emekli büyükelçiler ayda bir toplanarak ülke sorunlarını değerlendirme kararı aldı

21 Şubat 2009 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Monşerler” dediği ve tepki aldığı, emekli büyükelçiler, Ankara’da toplanarak bir grup kurdu. Ayda bir kez toplanarak ülke sorunlarını değerlendirip, tecrübelerini aktarmayı planlayan emekli büyükelçiler ilk buluşmayı Divan Otelde gerçekleştirdi. 
 
Gazeteport'un haberine göre, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Güniz Sokakta bulunan evinin karşısında yer alan Divan Otelde buluşan 45 emekli ilk toplantıda, Başbakan Erdoğan’ın ‘’Monşer” sözünü ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. Aralarında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Dışişleri Başdanışmanı Kaya Toperi ile, Aykut Berk, Turan Moralı, Korkmaz Haktanır, Emin Gündüz, Ali Hikmet Alp, Ertuğrul Çırağan, Emin Gündüz, Solmaz Ünaydın, Muammer Tuncer gibi büyükelçilerin de bulunduğu 45 emekli diplomat, her ay bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Emekli büyükelçiler bir süre önce “Ermenilerden Özür Dileme’’ kampanyasına da, bir bildiri ile karşı çıkmışlardı.

'Monşer hoş olmadı'

İlk toplantıya katılan büyükelçilerden Kaya Toperi, Başbakan Erdoğan’ın ‘’Monşer’’ kelimesine çok da takılmadığını belirterek, “Bize monşer diyenler var. Ama ben kendi adıma monşer değilim” dedi.

Eski büyükelçilerden Aykut Berk ise “Monşer” cümlesinin kendisinde bir rahatsızlık yaratmadığını söyledi.  Berk, “Ancak şuur altında bir takım rahatsızlıkları olanlar var. Bir ülkenin Başbakanı kullandığı cümleler ile, insanları bu kadar küçültemez. Kelimeler kullananları bağlar. Biz de en az onun kadar bu ülkeyi seviyoruz” diye konuştu.

Emekli Büyükelçi Emin Gündüz de, Başbakan'ın bu sözü aktif siyaset yapan bazı eski büyükelçiler için söylediğini belirterek, “Ancak keşke böyle bir söz olmasaydı. Başbakan’ın Davos’taki tepkisi haklı ancak yöntemde bir nüans farkı olmalıydı. Böylece Batı’da bu kadar tepki çekmemiş olurdu. Monşer bizim camiada azizim anlamında kullanılmaktadır” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24