'Encümen-i Monşer' zirvesi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Monşerler” dediği ve tepki aldığı, emekli büyükelçiler, Ankara’da toplanarak bir grup kurdu. Ayda bir kez toplanarak ülke sorunlarını değerlendirip, tecrübelerini aktarmayı planlayan emekli büyükelçiler ilk buluşmayı Divan Otelde gerçekleştirdi.



Gazeteport'un haberine göre, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Güniz Sokakta bulunan evinin karşısında yer alan Divan Otelde buluşan 45 emekli ilk toplantıda, Başbakan Erdoğan’ın ‘’Monşer” sözünü ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. Aralarında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Dışişleri Başdanışmanı Kaya Toperi ile, Aykut Berk, Turan Moralı, Korkmaz Haktanır, Emin Gündüz, Ali Hikmet Alp, Ertuğrul Çırağan, Emin Gündüz, Solmaz Ünaydın, Muammer Tuncer gibi büyükelçilerin de bulunduğu 45 emekli diplomat, her ay bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Emekli büyükelçiler bir süre önce “Ermenilerden Özür Dileme’’ kampanyasına da, bir bildiri ile karşı çıkmışlardı.



'Monşer hoş olmadı'



İlk toplantıya katılan büyükelçilerden Kaya Toperi, Başbakan Erdoğan’ın ‘’Monşer’’ kelimesine çok da takılmadığını belirterek, “Bize monşer diyenler var. Ama ben kendi adıma monşer değilim” dedi.



Eski büyükelçilerden Aykut Berk ise “Monşer” cümlesinin kendisinde bir rahatsızlık yaratmadığını söyledi. Berk, “Ancak şuur altında bir takım rahatsızlıkları olanlar var. Bir ülkenin Başbakanı kullandığı cümleler ile, insanları bu kadar küçültemez. Kelimeler kullananları bağlar. Biz de en az onun kadar bu ülkeyi seviyoruz” diye konuştu.



Emekli Büyükelçi Emin Gündüz de, Başbakan'ın bu sözü aktif siyaset yapan bazı eski büyükelçiler için söylediğini belirterek, “Ancak keşke böyle bir söz olmasaydı. Başbakan’ın Davos’taki tepkisi haklı ancak yöntemde bir nüans farkı olmalıydı. Böylece Batı’da bu kadar tepki çekmemiş olurdu. Monşer bizim camiada azizim anlamında kullanılmaktadır” dedi.