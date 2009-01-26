Ergenekon soruşturması sonrasında gündeme oturan Encümen-i Daniş'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u Genelkurmay Karargâhı'nda ziyaret edeceği öğrenildi.



Ankara'da bugün temaslara başlayacak olan Encümen-i Daniş'in ziyaret kapsamında kuvvet komutanları, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve bazı eski siyasiler de var. Encümen-i Daniş'in heyet başkanlığını ise eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı yapacak.



Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, Encümen-i Daniş'in Ankara çıkarması kararı geçen hafta İstanbul Moda Deniz Kulubü'nde yapılan son toplantıda alındı. Emekli orgeneral Karadayı'nın başkanlık edeceği heyette eski TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, eski bakanlardan Cahit Aral, eski Dışişleri Bakanları İlter Türkmen ile Emre Gönensay da bulunacak.



Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun da sağlık durumunun elvermesi durumunda Ankara temaslarında yer alacağı kaydedildi.



İlk olarak Orgeneral Başbuğ'u ziyaret etmesi beklenen heyet, ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'la da bir araya gelecek.



Rapor sunulacak



Ziyaretlerde Ergenekon soruşturması başta olmak üzere iç ve dış gelişmelere ilişkin raporlar sunulacak. Gazze'nin yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin geniş bir dosyanın da sunulması bekleniyor.



Türkiye'yi ilgilendiren konularda zaman zaman devletin zirvesine rapor sunan Encümeni Daniş'in, 28 Şubat döneminde Cumhurbaşkanı Demirel'e de rapor sunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak heyetin Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'a henüz bir rapor sunmadığı öğrenildi.

