Encümen-i Daniş üyeleri konuşmaz

En ‘genç’ üyesinin ağzından Encümen-i Daniş

'Başkan 2 yılda bir değişir'



'Eruygur, darbe günlüklerinden sonra ayrıldı'

'Aktif üyemiz 25 kişi'



'Ergenekon operasyonlarını da tartıştık'

Ergenekon'la birlikte gündeme yeniden gelen Encümen-i Daniş grubunun başkanı olduğu belirtilen Prof. Safa Reisoğlu, "Toplantıda konuşulanları ailemize bile anlatmamız yasak" dedi.Ergenekon soruşturmasının son dalgasında gözaltına alınan eski Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın Encümen-i Daniş konusunda sorgulanması, bu gizemli yapıyı yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, bir kaç gün önce Milliyet'ten Fikret Bila'ya Encümen-i Daniş'i anlatırken, "15 günde bir araya gelip konuşuyoruz. Yapılan tespitleri, varılan sonuçları yazılı hale getirip Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a gönderiyoruz. Belki ülkeye bir hizmet olur diye" ifadelerini kullandı. Karadayı, Encümen-i Daniş'in başkanlığını Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun yaptığını da açıkladı.Kamuoyunun merak ettiği toplantılara başkanlık yaptığı söylenen Prof. Dr. Safa Reisoğlu ilk kez Zaman'a konuştu. Encümen-i Daniş'te üye olarak görev yaptığını belirten Reisoğlu, 2 yılda bir başkanın değiştiğini, görev süresi dolan eski Meclis Başkanı Necmettin Karaduman'ın yerine henüz birinin seçilmediğini söyledi. Reisoğlu, Karadayı'nın bu sebeple kendisini başkan olarak takdim etmiş olabileceğini ifade etti.Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Encümen-i Daniş'te Tuncer Kılınç dışında başka Ergenekon sanıkları da var. Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur da emekliye ayrıldıktan sonra bir süre gruba üye olmuş. Eruygur'un emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen darbe günlüklerinin ortaya çıkmasından sonra ayrıldığını dile getiren Reisoğlu, "Şener Eruygur yaklaşık bir sene Encümen-i Daniş'te üye olarak görev yaptı. Toplantılara gelip gitti. Ancak Nokta dergisinde yayımlanan günlüklerden sonra ayrıldı" dedi.Reisoğlu, 'Eruygur, kendisi mi ayrıldı yoksa, siz mi ayrılmasını istediniz?' sorusuna, "Encümen-i Daniş siyasi polemiklerle gündeme gelmemeye azami dikkat eden bir oluşum. Zannederim Şener Eruygur da bu nedenle gelmedi artık" yanıtı verdi. Reisoğlu, Encümen'i Daniş'te kararların oybirliğiyle alındığını, üye olacak isimler için de aynı şeyin geçerli olduğunu ifade etti.Grubun çok fazla büyümesinin arzu edilmediğine vurgu yapan Reisoğlu, "Şu anda aktif üyelerimiz 24-25 kişi. Yaşlılık ve benzeri sebeplerden dolayı toplantılarımıza katılamayan üyelerimiz de bulunuyor. Grubun yarısı emekli askerlerden oluşuyor. Ancak, eski genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt ve Hilmi Özkök üyemiz değil. Bana göre bunun nedeni İstanbul dışında oturmaları olabilir. 2 haftada bir toplantı yapıyoruz. İstanbul dışında oturanların bu toplantılara katılmaları zor olabilir" diye konuştu.Encümen-i Daniş'in her yıl ekim ayından mayısa kadar çalıştığını belirten Reisoğlu, toplantıların Moda Deniz Kulübü'nde yapıldığını kaydetti. Reisoğlu, şöyle devam etti:"Tartışma konusu gündeme göre belirlenir. Ergenekon operasyonu konusunda da tartışmalar yaptık. Toplantı içeriğinin dışarıya sızdırılmaması grup kararıdır. Ailelerimize, eşe dosta anlatmamız bile yasak. Ergenekon'un üst kurulunun Encümen-i Daniş olduğu iddiaları tamamen gerçek dışı. Ergenekon'un ne olduğunu biz de bilmiyoruz.Sürekli olmasa bile gerekli gördüğümüz dönemlerde Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık'a görüş ve tavsiyeler içeren mektuplar yazdık. Abdullah Gül'e de, başbakanlığı döneminde bir kez mektup gönderdik. Cumhurbaşkanlığı döneminde Ahmet Necdet Sezer'e de mektup gönderdik."