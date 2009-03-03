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Kültür-Sanat

'Enbe' dijital alanda birinici

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP); 2008 yılında dijital alanda en çok satan ilk 10 şarkıyı açıkladı.

03 Mart 2009 02:00

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP); 2008 yılında dijital alanda en çok satan ilk 10 şarkıyı açıkladı.

Göçer'den 4 şarkı

ENBE Orkestrası'nın albümündeki Aslı Güngör-Ferhat Göçer düeti 'Kalp Kalbe Karşı'; dijital alanda 677 bin 405 rakamıyla en fazla satılan parça oldu. ENBE'nin albümündeki Mustafa Ceceli'nin söylediği 'Unutamam' parçası da sekizinci sırada yer aldı. Şarkıcı Ferhat Göçer ise; Aslı Güngör düetiyle aldığı birinciliğin yanı sıra, 'Cennet' ile dördüncü, 'Biri Bana Gelsin' ile beşinci ve 'Bizim Şarkımız' ile de onunculuğu elde etti. Dijital alanda en çok satan ikinci parça da İsmail YK'nın 'Bas Gaza'sı oldu.

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