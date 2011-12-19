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Ekonomi

En zenginle en yoksul arasındaki fark azaldı ANKARA (A.A)

19 Aralık 2011 12:38

-En zenginle en yoksul arasındaki fark azaldı ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de, en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasındaki gelir farkının, 2010'da 8 kata gerilediğini açıkladı. 2009 yılında bu fark, 8,5 kattı.  TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2010  verilerini açıkladı.  TÜİK araştırmasına göre, nüfusun yüzde 16,9'u yoksulluk sınırının altında bulunurken, sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranı da yüzde 18 olarak gerçekleşti.  Ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir geliri ise 22 bin 63 lira oldu.

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