-EN ZENGİN TÜRK İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Forbes 100'ün toplam serveti, 104 milyar dolara yükseldi. Aynı rakam geçen yıl 87 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Forbes Türkiye, ''En Zengin 100 Türk'' listesini açıkladı. Mehmet Emin Karamehmet, 4 milyar dolarlık servetiyle ''en zengin Türk'' oldu. Karamehmet'in 2010 serveti 2,9 milyar dolar seviyesindeydi. İkinci sırayı 1,7 milyar dolarlık serveti 3 milyar dolara çıkan Semahat Arsel ve geçen senenin birincisi Hüsnü Özyeğin paylaştı. Onları 1,6 milyar dolarlık serveti 2,9 milyar dolara yükselen Rahmi Koç izledi.