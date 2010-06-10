En yüksek ücret hukuk mezunlarına

T24- Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) araştırmasına göre Türkiye'de, yeni işe başlarken en yüksek ücretin hukuk, iş geliştirme alanlarına ve yönetici adaylarına verildiğini ortaya koydu.







PwC Türkiye, her yıl yürüttüğü "Başlangıç Ücret ve Yan Haklar Araştırması'nın" altıncısını 10'dan fazla farklı sektörden 63 firmanın katılımı ile gerçekleştirdi.



21 farklı çalışma alanında başlangıç ücret ve yan haklarının ele alındığı araştırmada sermaye yapısı açısından yerli-yabancı-ortak girişim, çalışan sayısı bakımından KOBİ-büyük ölçekli işletme konumundaki 63 şirket yer aldı.



Araştırma sonuçlarına göre, başlangıç ücretlerinde en yüksek maaşı hukuk, iş geliştirme ve yönetici adayı pozisyonlarında işe başlayanlar alıyor.



Araştırmaya katılan şirketlerin büyük kısmı 2010 yılında yeni işe alım yapacaklarını söylerken başlangıç ücretlerindeki artış geçen yılda yüzde 6,7 oranında gerçekleşti.



Başlangıç ücretlerinde hukuk, iş geliştirme ve yönetici adayı konularında çalışacak kişiler en yüksek ücretleri alıyor. Çağrı merkezi, idari işler, halkla ilişkiler ve muhasebe alanları ise en düşük ücret grubu olarak göze çarpıyor.



Bununla birlikte araştırmada incelenen çalışma alanları için belirlenmiş alt ve üst limitler ele alındığında ise iç denetim, Ar-Ge ve üretim konuları en yüksek ücretlere imkan sağlarken, en az kazanç getiren çalışma alanları ise çağrı merkezi, idari işler ve halkla ilişkiler oldu.



Araştırmada öne çıkan sonuçlara göre, araştırmaya katılan 63 şirketin büyük kısmı 2010'da yeni mezun işe alımı gerçekleştireceklerini söyledi.



Şirketler yılda 12 maaş ödemesini lira üzerinden brüt olarak yapıyorlar. Ücret artışları yılda 1 defa gerçekleştiriliyor. 2010 yılı ücret artışları büyük oranda yüzde 4-10 aralığında gerçekleşirken, ortalama artış oranı ise yüzde 6,7 düzeyinde.



Katılımcı şirketlerin sadece üçte birinde haftalık çalışma süresi 45 saatten az. İzin uygulamalarında genelde kanunda belirtilen süreler dikkate alınıyor ancak yabancı şirketler bu sürelerin üzerine çıkıyorlar.



Sağlık sigortası kapsamına eş ve çocukların katılımı konusunda yabancı şirketler ile finansal hizmetler sektöründeki şirketler daha iyi olanaklar sunuyor.